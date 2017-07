Sport | Dienstag, 04. Juli 2017 Dienstag, 04. Juli 2017

WFV-​Pokal: FC Normannia gegen Stuttgarter Kickers

Per DFB-​Net-​Zufallsgenerator ist die erste Runde des WFV-​Pokals der Saison 2017 /​ 18 ausgelost worden. Und der FC Normannia Gmünd hat mit dem Regionalligisten Stuttgarter Kickers ein absolutes Hammerlos erwischt.

Selbst der Württembergische Fußballverband tituliert dieses Spiel auf seiner Homepage als eine der Kracher-​Partien der ersten Runde des Verbandspokals. Ausgerechnet gegen die Stuttgarter Kickers, den ehemaligen Verein des neuen Trainers Holger Traub, muss der FC Normannia Gmünd antreten. Das Duell Verbandsligist gegen Regionalligist wird am Mittwoch,. August, umUhr im Gmünder Schwerzer ausgetragen.Die übrigen Partien der ersten Runde werden am Samstag,. August, umUhr angepfiffen. Ein schweres Los hat der Zufallsgenerator auch dem Titelverteidiger beschert. Die in die Verbandsliga aufgestiegenen Sportfreunde Dorfmerkingen empfangen den Verbandsliga-​Meister und Oberliga-​Rückkehrer SGV Freiberg. Heimrecht genießen auch zwei der drei Gmünder Landesligisten gegen zwei höherklassige Gegner: Während der TSGV Waldstetten auf den SV Göppingen aus der Oberliga trifft, bekommt es die SG Bettringen mit dem Verbandsligisten Calcio Leinfelden-​Echterdingen zu tun. Der Landesliga-​Neuling FC Bargau gastiert beim Ligakonkurrenten FV Nürtingen.Die übrigen Partien mit Vertretern des Bezirks Kocher/​Rems: TSG Hofherrnweiler (Landesliga) – FC Frickenhausen (Landesliga), DJK Schwabsberg/​Buch (Kreisliga A) – TSV Essingen (Verbandsliga), VfL Gerstetten (Bezirksliga) – SV Bonlanden (Bezirksliga)