Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. Juli 2017 Mittwoch, 05. Juli 2017

Audi-​Vertriebschef zu Gast bei „Zur Sache“

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

„Wir sind alle ein Stück weit von dem Automobil besessen“ – so lautete die kurze Erklärung auf Werner Hanschs Frage, was die Zugkraft der Marke Audi ausmacht. Darüberhinaus war es aber noch sehr viel mehr, was Martin Sander, Vertriebschef bei Audi, am Mittwochabend in Gmünd zu gegenwärtigen und künftigen Automobilthemen sagte.

Ein Stück weit von der Marke Audi besessen – das ist Martin Sander nun schon seitJahren. So lange schon ist er bei dem Automobilhersteller in Ingolstadt tätig. Und hatte, wie er im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zur Sache“ erklärte, nie den Anlass, sich nach etwas anderem umzuschauen. Warum es für ihn keinen Grund gibt, den Diesel zu verteufeln, warum er keine Angst hat vor dem Tesla und weshalb er sich vom Autonomen Fahren eine neue Qualität des Reisens verspricht, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.