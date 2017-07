Sport | Mittwoch, 05. Juli 2017 Mittwoch, 05. Juli 2017

Leona Grimm holt Hürden-​Bronze

Foto: pr

Bei den zweithöchsten nationalen Meisterschaften zeigten neben den aktiven Sportlern der LG Staufen auch die Jugendlichen der Altersklasse U 18 tolle Leistungen in Wetzlar.

Im Stabhochsprung der männlichen Jugend bestätigte Eric Maihöfer wieder einmal seine persönliche Bestleistung vonMetern, was für ihn am Ende Platz fünf bedeutete. Auch im Kugelstoßen stellte er sich der Konkurrenz. Hier verpasste er knapp das Podest und landete auf Rang vier. Im Hochsprung blieb er unter seinen Möglichkeiten. Mike Schmuck startete über diem. Das erklärte Ziel, die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften, verpasste er. Nach dem Lauf und einer Zeit vonSekunden reichte es nicht für das Finale.Über die Hürden-​Strecke startete Jonas Wilhelmstätter. Mit einer guten Hürdentechnik zeigte er einen soliden Lauf, durch die fehlende Geschwindigkeit verpasste er jedoch das Finale.Diem-​Staffel, bestehend aus Julian Abele, Marco Kuhn, Mike Schmuck und Jonas Wilhelmstätter, hatte gute Medaillenchancen. Durch einen Fehler beim zweiten Wechsel wurde das Quartett jedoch disqualifiziert.Eine klasse Vorstellung zeigte Leona Grimm über die Hürden. Nachdem sie im Weitsprung meist mehrere Zentimeter verschenkt hatte, lief sie bereits im Vorlauf eine neue persönliche Bestzeit. Im Finale konnte sie diese aufSekunden steigern und wurde mit Bronze belohnt. Mehr dazu in der RZ vom. Juli.