Lorch: Premiere des Freilichtspiels „Sola Gratia“

„Die Ablässe machen nur die Pfaffen reicher. Die Sünden werden allein durch die Gnade Gottes vergeben. Es gibt neue Prediger, die sagen, dass jeder wahrhaft reumütige Christ vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld erlangt, auch ohne Ablassbriefe. Das ist das alte göttliche Recht und nur das gilt.“

So entschieden tritt der junge Bauernsohn Hans auf und wendet sich gegen die Vorstellungen seines katholischen Umfelds. Er hat von den neuen Lehren gehört und ist nun Feuer und Flamme. Nicht zuletzt auch aus persönlichen Motiven. Immerhin ist seine Auserkorene – Magdalene – Leibeigene des Klosters und eine Heirat somit ausgeschlossen. „Der Christenmensch soll frei sein, so sagen es die Reformatoren“, davon ist er überzeugt. Das Stück hatte am Mittwoch Premiere, mehr darüber in der RZ vom. Juli.