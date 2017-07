Blaulicht | Mittwoch, 05. Juli 2017 Mittwoch, 05. Juli 2017

Schier unglaublich: 92 -​Jährige im Seniorenzentrum beraubt

Symbolfoto: hs

Dreister geht’s kaum noch: Ein Unbekannter ist in Schwäbisch Gmünd am späten Montagnachmittag in einem Seniorenzentrum unter einem Vorwand in die Wohnung einer 92 -​Jährigen eingedrungen, um sie zu berauben.

GegenUhr klingelte ein Mann an der Wohnungstüre eines Seniorenzentrums in der Katharinenstraße. Unter dem Vorwand für eine Arbeit ein Küchentuch zu benötigen, erschlich er sich den Zutritt zur Wohnung der-​jährigen Bewohnerin. Nachdem er die Wohnung kurze Zeit später wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass ihr eine Halskette aus Weiß– und Rotgold fehlte. Beschreibung des Tatverdächtigen: ca.bisJahre alt, korpulente Figur, dunkler Teint, dunkle Haare. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter/​entgegen.