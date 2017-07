Ostalb | Mittwoch, 05. Juli 2017 Mittwoch, 05. Juli 2017

Warum es für Hunde im Auto schnell lebensgefährlich werden kann

Zur Vorstellung der Präventions– kampagne „(M)EIN HUND IM PKW“ hatte die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen zu einer Info-​Veranstaltung in ihre Räumlichkeiten in Schorndorf eingeladen.

Grund dafür war, dass die Polizei in der warmen Jahreszeit regelmäßig zu Fahrzeugen gerufen wird, in denen Hunde von ihren Besitzern eingeschlossen worden waren und die zu überhitzen drohten. So war die Hundestaffel seit Beginn der Wärmeperiode in Schorndorf, Murrhardt, Fellbach, Winnenden und Aalen im Einsatz, um eingesperrte Hunde zu retten.Häufig wird von den Tierhaltern die Hitze in ihren Fahrzeugen und die Empfindlichkeit der Hunde falsch eingeschätzt, was letztendlich zum Tod der Tiere führen kann. Warum dies so ist und wie man im Fall des Falles reagieren sollte, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli!