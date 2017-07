Blaulicht | Donnerstag, 06. Juli 2017 Donnerstag, 06. Juli 2017

22 -​jähriger Helfer verletzt

Kurz nach 19 . 30 Uhr beobachtete ein 22 -​Jähriger am Mittwochabend wie in einer dreiköpfigen Personengruppe zwei Männer in der Strutfeldstraße in Heubach einen Streit austrugen, der in handgreifliche Schläge mündete.

Der-​Jährige ging in diesem Streit dazwischen und forderte den Angreifer auf, von seinem Opfer abzulassen. Der Angreifer schlug daraufhin unvermittelt auf den-​Jährigen ein, worauf dieser zu Boden ging. Auch auf den am Boden liegenden Mann schlug der Unbekannte weiter mit Fäusten ein. Danach gingen die drei Männer in Richtung Flugplatz Heubach davon.Der-​Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen, die er ärztlich behandeln ließ. Die Polizei in Heubach hat die Ermittlungen nach der Personengruppe unmittelbar aufgenommen und bereits am Donnerstagmorgen den tatverdächtigen Schläger ermittelt. Der-​jährige Tatverdächtige ist im Zuständigkeitsbereich der Heubacher Polizei wohnhaft. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.