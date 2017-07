Ostalb | Donnerstag, 06. Juli 2017 Donnerstag, 06. Juli 2017

Warum der Wiederaufbau der Brandruine in Ruppertshofen so lange dauert

„Wann wird denn die Brandruine der Jugendhilfe Land e.V. endlich wieder aufgebaut?“ Diese Frage war beim Gartenfest des Kleintierzuchtvereins Gegenstand von Gesprächen. Dass rund eineinhalb Jahre nach dem Brand immer noch die stehen gebliebenen Mauern notdürftig mit Plane bedeckt sind, hat verschiedene Gründe.

Der Verein Jugendhilfe Land e.V. ist etwas Besonderes: Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg vom damaligen Bürgermeister Hermann Metz gegründet, schuf der Verein eine Einrichtung, um jungen Menschen mit einem Handicap Wege ins Berufsleben zu eröffnen. Diese Einrichtung gibt es noch heute – und immer noch von jenem Verein getragen, dessen Mitglieder in der Mehrheit Einwohner von Ruppertshofen sind.Diesen Mitgliedern ist die fast eineinhalb Jahre nach dem Brand immer noch nicht sanierte Brandruine ein Dorn im Auge. „Ich kann gut verstehen, dass sich die Dorfbewohner im Vorbeigehen wundern, warum sich der Wiederaufbau solange hinaus zögert“, räumt Jugendhilfe-​Geschäftsführer Jürgen Bitzer auf Nachfrage der Rems-​Zeitung ein. Wie er die Verzögerung begründet, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung!