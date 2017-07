Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. Juli 2017 Donnerstag, 06. Juli 2017

Weiler: Pläne für Dorfplatz

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Der Ortschaftsrat von Weiler befasste sich mit der Umgestaltung des Dorfplatzes. Für dessen Anlage befinde man sich in Verhandlung mit den Eigentümern. Eine Fördersumme von 50 000 Euro sei zu erwarten.

„Für die vorgesehene Brücke gebe es Vorschläge, die noch ausgearbeitet würden. Favorisiert wird Holzbauweise, die Brücke sollte aber „auf dem kleinen Platz nicht zu bollig wirken“, so Bernhard Feifel. Außerdem formulierte die Ortschaft ihre Anmeldungen zum Gmünder Haushalt 2018. In die Obhut der Stadt geht die „Kriegschronik“ des Kriegervereins Weiler, die früher im Gasthaus „Mondschein“ hing. Mehr in der RZ vom 8. Juli.