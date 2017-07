Ostalb | Donnerstag, 06. Juli 2017 Donnerstag, 06. Juli 2017

Wie Waldstetten den innerörtlichen Verkehr besser organisieren will

Eine belebte Ortsmitte ist der erklärte Wunsch der Gemeinde Waldstetten – und deshalb wird sehr darauf geachtet, dass Einkaufsmöglichkeiten und die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Wohnen für Senioren nicht irgendwo am Rand angesiedelt sind. Die Kehrseite: Wo Leben ist, gibt es Verkehr.

Der Gemeinderat ist sich darüber im Klaren, dass es sich beim weitaus größten Teil der Fahrzeuge in der Ortsmitte um den so genannten „Ziel– und Quellverkehr“ handelt. „Wir müssen uns mit dem Verkehr zwar abfinden, können aber regulierend eingreifen“, macht der Bürgermeister deutlich. Wie er sich das vorstellt, erläutert er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung — zu lesen in der Ausgabe vom. Juli!