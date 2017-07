Ostalb | Freitag, 07. Juli 2017 Freitag, 07. Juli 2017

Heubacher Jugendraum: In der Mitte der Stadt

Wo einst eine dicke Betonmauer zu sehen war, lassen nun bereits die bodentiefen Fensterfronten erahnen, dass hier Neues entstanden ist. Und freudig wurde am Freitag betont, dass dies erst der Anfang ist – dem neuen Heubacher Jugendbüro und Jugendraum in der Stadthalle folgen weitere umfangreiche Arbeiten.

Bürgermeister Frederick Brütting sagte bei der feierlichen Eröffnung, was viele dachten: „Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, wie es einmal war.“ Erst ein Blick auf die Bilder, die das Gebäude im alten Zustand zeigten, half gestern so manchem auf die Sprünge. Warum es ihm und den Gemeindräten so wichtig war, das Jugendbüro und den Jugendraum in die Mitte der Stadt zu holen und welche finanziellen Mittel dies möglich gemacht haben, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.