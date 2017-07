Sport | Freitag, 07. Juli 2017 Freitag, 07. Juli 2017

Meeting in Aalen: Fünf Gmünder Siege in der offenen Klasse

Foto: Schlipf

Nachdem der Schwimmverein Schwäbisch Gmünd fast eine Hundertschaft an Teilnehmern zum „Internationalen Sparkassen-​Cup“ des MTV Aalen entsandt hatte, wunderte es nicht sonderlich, dass man das Meeting klar dominierte.

So konnten sich die Topkräfte in gleichFällen in die Endläufe der offenen Klasse über die-​m-​Strecken schwimmen. Fünf davon wurden gewonnen. Dreimal war dafür Carolin Morassi zuständig. Dazu kamen noch drei Erfolge in den Staffelentscheidungen. Des Weiteren sammelten die Gmünder fünf zweite (davon einen in einer Staffel) und fünf dritte Plätze (davon zwei in Staffeln). Auch in den Jahrgangsentscheidungen war der SVG mitersten,zweiten unddritten Plätzen überlegen. Hinzu kam, dass es eine ganze Reihe von persönlichen Bestzeiten gab, mit denen sich die Schwimmvereins-​Akteure für die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in einer Woche in Stuttgart und Aalen (./. Juni) qualifizieren konnten.An alter Wirkungsstätte war es vor allem die Ex-​Aalenerin Carolin Morassi, die sich einmal mehr in Szene setzen konnte. Sie siegte in den Endläufen überm Freistil (Sekunden),m Rücken (Minuten) undm Schmetterling (Minuten). Zweite wurde sie inMinuten überm Brust. Überm Rücken steuerte Hannah Hägele inMinuten einen dritten Platz bei, Chiara-​Joana Urlo wurde Fünfte (Minuten). Auf Rang vier schwamm überm Freistil inMinuten Katharina Bopp. Mit Julia Stegmaier (Vierte inMinuten), Sarah Blessing (Sechste inMinuten) und Nathalie Meßner (Siebte inMinuten) waren im Finale überm Brust drei weitere Gmünderinnen vertreten.Geradezu eine ganze SVG-​Armada war im Finale überm Schmetterling der Männer vertreten. Patrick Dalferth schnappte sich inSekunden knapp den Sieg vor Marc Schneider (Sekunden). Auf den Plätzen drei und vier folgten Philipp Dalferth (Minuten) und Julian Morassi (Minuten). Magnus-​Serenus Bihlmeier und Niklas Kolb auf den Plätzen sieben (Minuten) und acht (Minuten) vervollständigten das Gmünder Kontingent in diesem Endlauf. Mehr dazu in der RZ vom. Juli.