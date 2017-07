Ostalb | Freitag, 07. Juli 2017 Freitag, 07. Juli 2017

Seegras-​Ernte für den Roßtag in Bartholomä

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Zwischen den relativ weit auseinander stehenden Bäumen im Bartholomäer Wald gibt es ausgedehnte Wiesen mit Seegras. Einst dienten diese Halme für die Polsterung von Sitzmöbeln und Betten, aber für den Roßtag werden daraus dekorative Seile geflochten.

8

In historischer Kleidung machte eine Gruppe Bartholomäer Frauen gestern buchstäblich den Rücken krumm, um für den Roßtag im August rechtzeitig das Seegras zu ernten. Denn auf traditionelle Art wird dabei nicht mit der Sense, sondern mit einer Sichel gearbeitet. Das Material wird nun getrocknet und dann verarbeitet, so dass bei der Veranstaltung Ende August alles fertig ist. Mehr dazu liest man in der Rems-​Zeitung vom. Juli!