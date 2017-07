AGV 1937 feiert sein 80er-​Fest

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 08. Juli 2017 Samstag, 08. Juli 2017

AGV 1937 feiert sein 80 er-​Fest

Fotos: Gerhard Nesper

Last but not least — als fünftes und letztes, aber nicht minder wichtiges Jahrgangsfest in diesem Jahr und gleichzeitig auch das fünfte und letzte Jahrgangsfest für die Altersgenossinnen und –genossen des Jahrgangs 1937 , ging am Samstag das 80 -​er Fest in Gmünd über die Bühne.

Wie bei allen vorangegangenen Jahrgangsfesten wurden auch die 80er mit einem Böllerschuss am Samstagmorgen aus den Federn geholt. Zu Sektfrühstück traf man sich dann auf dem Kornhausplatz. Als sich dann der Festzug in Bewegung setzte, begleitet von den Altersgenossen aus dem Jahrgang 1938, marschierten die Fanfaren, Trommler und Fahnenschwinger der Staufersaga voraus, gefolgt von mehreren Edelleuten vom Mainzer Hoffest in prächtigen Gewändern. Der 1. Musikverein Stadtkapelle unter der Leitung von Werner Besenfelder gab wie gewohnt den richtigen Ton an. Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.