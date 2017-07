Blaulicht | Sonntag, 09. Juli 2017 Sonntag, 09. Juli 2017

Auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Galerie (1 Bild)

Ein aufmerksamer Nachbar meldete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, zwei unbekannte Männer der Polizei, die sich an einem Fenster eines Einfamilienhauses in Aalen in der Alfred-​Delp-​Straße zu schaffen machten. Vom Polizeirevier Aalen wurden sofort mehrere Streifen entsandt. Wie sich herausstellte versuchten die Täter mit einem Werkzeug das Fenster aufzuhebeln. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchteten die zwei Täter sofort.

33

12

Die Flucht dauerte jedoch nicht lange. Beide Täter konnten im Rahmen der Sofortfahndung verfolgt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten-​jährigen Familienvater und seinen-​jährigen Sohn.Dem Anschein nach schlugen die zwei in dieser Nacht nicht zum ersten Mal zu. Zwei weitere Einbrüche, einer in der Radgasse und einer in der Bischof-​Fischer-​Straße, wurden im Nachgang gemeldet und sind vermutlich den gleichen Tätern zuzuordnen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.