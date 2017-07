Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. Juli 2017 Sonntag, 09. Juli 2017

Gmünder Oststadt: 500 Meter lange Festmeile am Sonntag

Fotos: hs

Eindrucksvoll, was die Bewohner der Gmünder Oststadt zur Stunde (Sonntagnachmittag) für ihr großes Straßenfest auf die Beine gestellt haben. Anlass ist auch die Übergabe des neuen Bolzplatzes.

Durch Werrenwiesenstraße und Mühlweg zieht sich eine gutMeter lange Festmeile mit einer internationalen Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten. Auf einer großen Bühne wird ein buntes Kulturprogramm dargeboten. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse hat das Oststadt-​Fest zur Mittagszeit eröffnet. Bis in den Abend wird gefeiert, wozu die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Mehr dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.