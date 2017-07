Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. Juli 2017 Sonntag, 09. Juli 2017

Serenadenkonzert: Stadtjugendkapelle und 1 . Musikverein gemeinsam auf der Remsparkbühne

Fotos: gbr

Harmonie ist ein prägendes Element in der Musik – und auch im Miteinander unterschiedlicher Vereine. So gaben gestern die Stadtjugendkapelle und der 1 . Musikverein Stadtkapelle auf der Remsparkbühne gemeinsam ein Serenadenkonzert.

Beide Ensembles können in diesem Jahr ein Jubiläum feiern: Die Stadtjugendkapelle gibt es seitJahren, und der. Musikverein Schwäbisch Gmünd, der auch den Ehrentitel Stadtkapelle trägt, kann sogar schon aufJahre gemeinsames Musizieren zurück blicken. Gefeiert wird natürlich auch separat – aber eine gemeinsame Veranstaltung wollte man in diesem doppelten Jubiläumsjahr den Musikfreunden in der Stauferstadt bieten. Was dort zu hören war, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli!