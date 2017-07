Blaulicht | Sonntag, 09. Juli 2017 Sonntag, 09. Juli 2017

Unfallverursacher ermittelt!

Der mutmaßliche Fahrer des Pkw, der in der Nacht zum Samstag einen 22 Jahre alten Fußgänger in der Nähe von Kaisersbach/​Welzheim erfasst und tödlich verletzt hat, ist ermittelt. Es handelt sich um einen 20 Jahre alten Mann aus dem Raum Welzheim. Der junge Mann steht im Verdacht gegen 4:30 Uhr mit einem Seat die Kreisstraße 1892 zwischen Schillinghof und Hüttenbühl befahren und den Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Nach dem Unfall hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Aufgrund von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen und eines Kennzeichens konnte das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat Backnang führten schließlich zu dem-​Jährige Mann, welcher die Fahrereigenschaft einräumte. Er gab außerdem an, dass sich zum Unfallzeitpunkt zwei weitere Personen im Fahrzeug befunden hätten. Diese Personen wurden zum Sachverhalt ebenfalls vernommen. Der Führerschein des-​Jährigen wurde einbehalten. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden nach wie vor unter der Telefonnummer/​erbeten.