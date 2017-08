Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 01. August 2017 Dienstag, 01. August 2017

PH sucht neue/​n Rektor/​in

Foto: phgd

„An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ist zum 1 . April 2018 die Stelle der Rektorin/​des Rektors zu besetzen.“ So beginnt eine Stellenanzeige, die vor wenigen Tagen in der „Zeit“ veröffentlicht worden ist. Und am Ende der Anzeige steht: „Die amtierende Rektorin wird sich nicht für eine weitere Amtszeit bewerben.“

Doch Prof. Dr. Astrid Beckmann wird die Pädagogische Hochschule nicht verlassen. „Ich bin gerne an der PH“, sagte sie gegenüber der Rems-​Zeitung und erklärt, dass sie ganz einfach in die Forschung und Lehre zurückkehren und sich dort wieder aktiv einbringen will. Für alle, im besonderen für den Vorsitzenden des Hochschulrats, Dr. h.c. Rudolf Böhmler, kam diese Entscheidung überraschend. Jetzt hat man eine Findungskommission eingesetzt, die Stelle ausgeschrieben und Bewerbungen können nun bis 30. September eingereicht werden.