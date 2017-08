Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 01. August 2017 Dienstag, 01. August 2017

Premiere: Die ersten Bilder aus dem neuen Gmünder Traumhotel

Galerie (15 Bilder)

Fotos: hs

Das Hotel am Remspark hatte am Dienstag Premiere: Zur Mittagszeit trafen die ersten Übernachtungsgäste ein. Erster Eindruck: Schwäbisch Gmünd ist ab sofort um eine Attraktion reicher. Restaurant und Bar über den Dächern von Gmünd sind öffentlich zugänglich, wo sich den Gästen ein traumhafter Blick auf Altstadt, Remspark, Salvator und Remstal bietet.

7

60

Hotelmanager Benjamin Schöll und seine Frau Friederike untenahmen mit der Rems-​Zeitung und weiteren Gästen einen ersten Rundgang durch das ab sofort betriebsbereite Hotel. Auch die öffentlich zugängliche Bar ist bereits eröffnet. Das Restaurant folgt am. August. Am Eröffnungstag gratulierte namens der Stadtverwaltung Dr. Joachim Bläse besonders Karl-​Friedemann Grimminger, Geschäftsführer und Investor, für „diesen Gmünder Mut, der gewiss zur Erfolgsgeschichte wird“. Hotelmanager Benjamin Schöll konnte berichten, dass das Hotel am Remspark auf Anhieb eine Belegungs– und Buchungsrate vonProzent verzeichnet.Das sei absolut perfekt. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.