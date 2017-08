Ostalb | Donnerstag, 10. August 2017 Donnerstag, 10. August 2017

B 298 : Am Montag ändert sich etwas an der Verkehrsregelung

Foto: gbr

Die Sanierung der Mutlanger Straße liegt im Zeitplan. Wenn das Wetter nun nicht mehr massiv gegensteuert, darf man davon ausgehen, dass mit dem Ende der Sommerferien auch alles fertig ist. Die Einbahnstraßenregelung gilt ab Montag nur noch zwischen „Tabula“ und Moschee.

Die Einbahnstraße wird stadtauswärts eingerichtet. Der Weg aus Richtung Mutlangen in die Stadt (beziehungsweise der Anschluss an die B) ist von. August bis zum. September deshalb nicht befahrbar. Auch der bisherige „Schleichweg“ durch die Tempo-​-​Zone in der Franz-​Konrad-​Straße fällt dann weg, so dass nur die Umleitungen durchs Schießtal oder über Wetzgau und Großdeinbach zur Verfügung stehen. Im Zeitraum vom. August bis. September werde über die gesamte Fahrbahnbreite gearbeitet, so dass die Anordnung einer Vollsperrung unumgänglich sei, machte die Straßenbaubehörde deutlich. Welche Arbeiten schon fertig sind und was noch fehlt, erfahren Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. August!