Ostalb | Donnerstag, 10. August 2017

Dorfauto in Schechingen: Eine Erfolgsgeschichte

Foto: dw

Wenn man Bürgermeister Werner Jekel zuhört, wie er vom Erfolg des Schechinger Bürgerrufautos erzählt, dann sieht man ihm die Freude über die gelungene Kombination an.

11

Zum einen kann das vom Mutlanger Autohaus Baur zur Verfügung gestellte Fahrzeug als Carsharing-​Modell gebucht werden, und zum anderen wird dasselbe Auto als Bürgerrufauto genutzt für ältere Menschen (+) oder solche, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wie dieses Auto genutzt wird, wer am Steuer sitzt und wie die finanzielle Seite aussieht, steht in der Rems-​Zeitung vom. August!