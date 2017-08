Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 10. August 2017 Donnerstag, 10. August 2017

Tierische Aufregung: Vier Nandus für den Himmelsgarten

Galerie (8 Bilder)

Fotos: hs

Eine echt tierische Aufregung am Donnerstagabend im Kleintierzoo im Himmelsgarten. Der hat ab sofort vier neue, ganz besondere Bewohner: Nandu-​Riesenlaufvögel.

Freilich: Die vier Tierkinder, drei Buben und ein Mädchen, müssen erst noch einige Monate heranwachsen, ehe sie ihre beachtliche Größe von bis zu eineinhalb Metern erreichen. Doch waren sie ihrem Besitzer jetzt schon zu groß geworden. Die neue Heimat ist der Kleintierzoo im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten, wo sie gewiss zu neuen Stars heranwachsen. Die Tierwelt dort steht unter der liebevollen Obhut des Kreisverbands der Kleintierzüchter, der vor allem Kindergarten– und Schülergrupppen immer wieder auch bei Führungen begeistert, mithin den Respekt vor der Schöpfung und den Sinn für artgerechte Tierhaltung fördert. Mehr zum turbulenten Nandu-​Umzug, der prompt auch die bisherigen Bewohner des Kleintierzoos in Aufregung und Neugierde versetzte, am Freitag in der Rems-​Zeitung.