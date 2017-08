Ostalb | Donnerstag, 10. August 2017 Donnerstag, 10. August 2017

Vorläufige Bilanz der Freibadsaison: Mehr Gäste als 2016

Foto: edk

Zum Baden lädt das Wetter derzeit nicht ein, ein Blick auf die bisherigen Besucherzahlen in den Freibädern des Altkreises Gmünd zeigt aber deutlich: Der Sommer war bisher insgesamt gut. Und besser als im vergangenen Jahr.

25

000

Das zeigt sich unter anderem in Waldstetten, wo seit Beginn der aktuellen FreibadsaisonBesucher ins kühle Nass gehüpft sind. „Wir haben einen guten Start gehabt“, so Bademeister Sascha Alexander Schmidt. Sehr zufrieden sind auch die Betreiber der Gmünder Bäder und des Schechinger Freibades. Nun hoffen sie alle vor allem eines: Dass die restlichen Tage der Freibadsaison nochmal so richtig gut werden. Mehr zur Bilanz in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.