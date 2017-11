Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. August 2017 Freitag, 11. August 2017

Mistwetter: Gmünder Weindorf hat Petrus den Kampf angesagt

Galerie (4 Bilder)

Foto: hs

Dem furchtbaren Mistwetter jetzt erst recht zum Trotz, irgendwie daher auch schon kultig: Das Gmünder Weindorf im Remspark will sein Ding machen. Davon überzeugte sich die Rems-​Zeitung soeben (Freitagabend) bei (noch) strömendem Regen.

Im zweiten Anlauf nach dem total ins Wasser gefallenem Auftakt am Donnerstag spielt am Freitag zwar noch ein wenig Musik von der durchnässten Bühne. Wie lange die Jungs noch durchhalten ist noch fraglich. Die aus dem Remstal so hoffnungsvoll nach Gmünd geströmten Winzer stehen in ihren Zelten einsam und mit der Fragestellung, ob sie vielleicht mitten im August nicht besser Glühwein mitgebracht hätten. Spontan haben alle dem missgelaunten Petrus den Kampf angesagt. Einige wollen noch am Freitagabend auf Viertelelesschlotzer hoffen. Insgesamt aber die wichtigste Nachricht: Wetterbesserung ist in Sicht, daher wurde das Gmünder Weindorf im Remspark von Samstag auch auf Sonntag verlängert.