Blaulicht | Freitag, 11. August 2017 Freitag, 11. August 2017

Remsbahn unterbrochen: Trauriges Ereignis soeben

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen kommt es gerade (Freitagabend) wegen eines Unglücksfalls bei Hussenhofen zu einer kompletten Sperrung.

Nach ersten Angaben der Polizei ist der Hintergrund tragisch und traurig: Ein Mensch hat sich auf der Bahnstrecke das Leben genommen. Die Bahnstrecke ist aufgrund der Bergungs– und Ermittlungsarbeiten gesperrt. Polizei und weitere Helfer sind vor Ort. Wie lange die Sperrung der Bahnstrecke noch andauern wird, ist noch unklar.

Nachtrag zum Hergang: Am Freitag, um 19.15 Uhr, sprang ein 61 Jahre alter Mann bei der Hirschmühle vermutlich in suizidaler Absicht auf die Bahngleise und stellte sich vor den herannahenden IC, welcher von Aalen in Richtung Stuttgart unterwegs war. Der Mann wurde vom Zug voll erfasst und tödlich verletzt. Die Bahnstrecke war zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd bis gegen 21.20 Uhr voll gesperrt.