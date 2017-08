Ostalb | Sonntag, 13. August 2017 Sonntag, 13. August 2017

Zehn Jahre Waldstetter Museum

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem gelungenen Fest beging der Waldstetter Heimatverein das zehnjährige Bestehen seines Museums. Im Rahmen der traditionsreichen Hocketse fand auch die Segnung der Weihbüschel statt.

20

Seit nahezuJahren begeht der Heimatverein Waldstetten/​Wißgoldingen am Sonntag vor Mariä Himmelfahrt seinen Museumshock, verbunden mit der Segnung von Weihbüscheln. Schon Tage vorher hatten fleißige Vereinsmitglieder in näherer und weiterer Umgebung Kräuter und Pflanzen gesammelt und gebunden. Über die Veranstaltung berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Montags-​Ausgabe.