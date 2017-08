Sport | Montag, 14. August 2017 Montag, 14. August 2017

Den Großen Preis von Heuchlingen konnte Mario Walter mit Lancerto gewinnen

Vom 11 . bis 13 . August versammelten sich trotz anfangs durchwachsenen Wetters zahlreiche Reiter und pferdebegeisterte Besucher auf der Reitanlage des Reit– und Fahrvereins Heuchlingen zum alljährlichen großen Reitturnier.

Bereits am Freitagmorgen begann das Turnier mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Dressur– und Springprüfungen.Das Dressurprogramm reichte vom Führzügelwettbewerb für die jüngsten Teilnehmer bis hin zur Dressurprüfung Klasse M** am Sonntagnachmittag. Der Sieg in der wichtigsten Dressurprüfung des Turniers gelang Anika Vogt vom gastgebenden Verein mit Dshamilja. Mit ihrem zweiten Pferd Diva M landete sie in dieser Prüfung auf dem dritten Platz.Den Großen Preis von Heuchlingen, eine Springprüfung der Klasse S*, konnte wie bereits im Vorjahr Mario Walter von der RSG Ostalb mit Lancerto gewinnen. Mit seiner Stute FBW Charlotta sicherte er sich zusätzlich den zweiten Platz im Großen Preis von Heuchlingen. In der abschließenden Siegerrunde der Prüfung setzte er sich gegen die Konkurrenten um den Sieg, Markus Pfeifer und Philipp Borst durch. Auch in diesem Jahr fand am Samstagabend eine Etappe der Ostalb Horse Tour, einer Mannschaftsspringprüfung in der sechs Teams um den Sieg kämpfen, statt.Mehr in der RZ am. August.