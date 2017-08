Schwäbisch Gmünd | Montag, 14. August 2017 Montag, 14. August 2017

Weihbüschelbinden: Ein Jahrhunderte alter Brauch

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dass das Brauchtum nicht verlorengeht und dass die Menschen angeregt werden, wieder bewusster all das wahrzunehmen, was in der Erde wächst, das war Walburga Weinmann ein großes Anliegen, als sie vor 17 Jahren in der Münstergemeinde das Weihbüschelbinden wieder zum Leben erweckt hat.

Sie selbst lebt diesen Jahrhunderte alten Brauch seit Kindesbeinen an. Es verging kein Jahr, an dem sie nicht gemeinsam mit der Mutter auf Wiesen und Feldern gesammelt hat, was sich schließlich im Weihbüschel wiederfand. Vom Weihbüschelbinden der Münstergemeinde und den Hintergründen berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.