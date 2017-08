Schwäbisch Gmünd | Montag, 14. August 2017 Montag, 14. August 2017

Weindorf im Remspark: Viele Besucher am Wochenende

Das Wetter am Sonntag war geradezu ideal für das „Weindorf im Remspark“. Dementsprechend waren es einige, die in den Stadtgarten kamen.

1000

Und dass sogar am Samstagabend bei eher frischen Temperaturen rundBesucher auf der großen Wiese flanierten und gemütlich beisammensaßen, zeigte, dass das Weindorf-​Konzept ankommt bei den Gmündern. Bei guter Musik und einigen Leckereien hatte keiner Eile, die Veranstaltung schnell zu verlassen – weder am Samstag, noch am Sonntag. Zur Freude auch der Macher, die RZ berichtet in der Montagausgabe.