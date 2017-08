Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Hohenrechberg: Großer Andrang zu Mariä Himmelfahrt

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum Festgottesdienst an Mariä Himmelfahrt auf dem Hohenrechberg begrüßte am Dienstag der 2 . Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Karl Quadt, den Domkapitular Thomas Weißhaar aus der Diözese Rottenburg, Pfarrvikar Fabian Eke und Pfarrer John Kennedy Mensah, sowie die Ortsvorsteherin Anne Zeller-​Klein und die zahlreichen Gläubigen, die bei herrlichem Sommerwetter den Weg auf den Hohenrechberg auf sich genommen hatten.

630

250

20

Diehergerichteten Sitzplätze reichten bei Weitem nicht aus, so dass viele Besucher auch in der Wallfahrtskirche Platz genommen hatten. GenauWeihbüschel hatten rundRechberger Frauen und Mädchen am Vortag gebunden, die im Vorfeld aus weiterer und naher Umgebung und aus Hausgärten und „Gütle“ zusammen getragen und innerhalb kurzer Zeit gegen eine Spende an die Gläubigen abgegeben worden waren. Viele hatten auch aus Kräutern, Blumen und Getreide selbst gebundene Kräuterbüschel mitgebracht. Mehr über das feierliche Hochamt und die Predigt steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.