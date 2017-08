Ostalb | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Landwirtschaft im Raum Gmünd: Besuch im Hühnerstall im Schlossgut Horn

„Wenn sich die Hühner wohlfühlen, dann ist auch die Qualität der Eier sehr gut!“ Auf diese Formel bringt Landwirt Stefan Emer seine Art der Tierhaltung im Schlossgut Horn. Mit einem Besuch in diesem Betrieb startet die neue Serie der Rems-​Zeitung.

Legebatterien, auf denen eine Henne nur soviel Lebensraum hat, wie sie mit ihrem Körper ausfüllt, sind in der Europäischen Union zwar verboten, aber so komfortabel wie es die Hühner in Horn haben, sind die Bedingungen zum Beispiel in polnischen oder spanischen Betrieben keineswegs. Dort ist nämlich die Käfighaltung noch erlaubt. Im Schlossgut Horn hingegen leben die Tiere weitestgehend so, wie es ihnen ihr Instinkt vorgibt. Sprich so naturnah, wie es unter Einhaltung von Hygieneauflagen eben geht. Sie können sich völlig frei bewegen und selbst entscheiden, ob sie in den „Wintergarten“ hinausgehen oder es sich auf den regalförmig angebrachten Sitzgelegenheiten bequem machen wollen. Mit einem Besuch im Hühnerstall beginnt in der Mittwoch-​Ausgabe die neue Serie der Rems-​Zeitung über die Landwirtschaft im Gmünder Raum.