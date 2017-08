Ostalb | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Leon Djissou aus Togo berichtet über Hilfsprojekte in seiner Heimat

Für den Waldstetter Verein „Hilfe für Togo e.V.“ ist Leon Djissou der wichtigste Mann in Westafrika. Denn er koordiniert die Hilfsprojekte vor Ort, überwacht den Fortschritt der Baumaßnahmen und macht Vorschläge, wo und wie ein weiteres Engagement des Verein sinnvoll wäre.

Zur Zeit ist er zusammen mit seiner Gattin Victorin zu Besuch in Deutschland und berichtete am Montag im „Hölzle“ in Weilerstoffel über die realisierten Maßnahmen, die gegenwärtig laufenden Vereinsaktivitäten sowie über mögliche Vorhaben in den kommenden Jahren. Dabei wurde auch angesprochen, was die Arbeit von „Hilfe für Togo e.V.“ so erfolgreich macht.