New Pig Festival in Heubach

Die Vorbereitungen für das New Pig Festival in Heubach sind in vollem Gange; am Freitag geht es los mit einer Warm-​up-​Party mit lokalen DJs. Livemusik mit vorwiegend lokalen Bands erwartet die Gäste dann am Samstag.

Beginn am Freitag ist umUhr und am Samstag umUhr, der Eintritt am Freitag ist frei, am Samstag kostet er acht Euro. Dieses Jahr wird auch ein Zelt aufgebaut, so dass sich jeder Besucher bei einem kurzen Regenschauer unterstellen kann. Mehr in der Rems-​Zeitung am Dienstag.