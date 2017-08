Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Ursula und Helmut Hinderberger feiern Eiserne Hochzeit

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Vieles, was ihnen zeitlebens wichtig war – hierzu gehören vor allem die Konzertbesuche – ist heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. Dennoch hadern Ursula und Helmut Hinderberger nicht mit ihrem Schicksal, im Gegenteil: Sie genießen die gemeinsame Zeit und sprechen von einem erfüllten Leben.

65

16

1952

Gemeinsam durchs Leben gehen die Beiden bereits seitJahren – am. Augusthaben sie in der Abteikirche in Neresheim geheiratet. Auch, an welchem Tag sie sich erstmals trafen, weiß Helmut Hinderberger noch ganz genau. Von ihrem Kennenlernen, ihrer gemeinsamen Leidenschaft — der Musik — und ihrem Leben berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.