Auch in den Ferien ist in vielen Schulen etwas los: Neubauten und Sanierung

Foto: gbr

Wenn die Schulglocken den Beginn der großen Ferien einläuten, bedeutet dies keineswegs, dass es dann sechs Wochen lang im Schulgebäude so still wird wie in einem Dornröschenschloss. In vielen Schulhäusern laufen Bauarbeiten. Auch ein Großputz ist oft angesagt.

Bei der Grundreinigung werden die Klassenräume erst einmal von jeglichem transportablem Mobiliar befreit. Dann wird bis in den letzten Winkel alles gründlich gesäubert. Ob Kaugummis, Paperkügelchen oder verschüttete Cola: Von September bis Juli sammelt sich so einiges an, was nicht auf die Schnelle mit Eimer und Lappen entfernt werden kann. Wo Bauprojekte am Laufen sind, werden die Ferien genutzt, um möglichst alles zu erledigen, was den Unterricht massiv stören würde. In der Ausgabe vom. August befasst sich die Rems-​Zeitung mit diesem Thema.