Blaulicht | Mittwoch, 16. August 2017 Mittwoch, 16. August 2017

Motorradfahrerin schwer verletzt

Galerie (1 Bild)

Foto: str

Eine 18 -​jährige Fahrschülerin verursachte bei ihrer Prüfungsfahrt am Mittwochmorgen gegen 8 . 15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem sie selbst schwer verletzt wurde.

Die junge Frau war mit dem Fahrschulmotorrad auf der Kreisstraßevon Schwäbisch Gmünd in Richtung Großdeinbach unterwegs. In der leichten Rechtskurve nach der Haarnadelkurve kam sie gegenUhr auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mittig in den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges fuhr. Sie wurde dadurch zu Boden geworfen, das Motorrad schlitterte zurück auf den eigenen Fahrstreifen, wo es noch leicht gegen einen ursprünglich hinter dem Motorrad fahrenden VW Golf prallte. Das Fahrschulauto mit dem begleitenden Fahrlehrer fuhr hinter dem Golf und blieb ohne Schaden. Die Fahrschülerin zog sich wohl schwere Verletzungen zu, die von der Besatzung eines Rettungswagens und einem Notarzt an der Unfallstelle erstbehandelt wurden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in die Stauferklinik eingeliefert. Der Schaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde auf zusammen etwaEuro geschätzt. Am Sattelauflieger war durch den Aufprall ein Reifen so beschädigt worden, dass er gewechselt werden musste. Solange konnte die Unfallstelle nur einseitig befahren werden.