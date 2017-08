Ostalb | Mittwoch, 16. August 2017 Mittwoch, 16. August 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

20

4

4

60

17. August

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Stuttgart, Wiblingen, Schorndorf, Aalen und Heidenheim. Unter anderem findet am Sonntag,. August, eincross Rennen auf der frisch renovierten Strecke auf dem Wiesenhang des Hochbergs in Heidenheim statt.cross ist eine alteingesessene Mountainbike-​Disziplin, vier Athleten starten gleichzeitig aus dem Startgatter. Während des Rennlaufs, der zirkaSekunden dauert, kommt es zu spannenden Zweikämpfen und Überholmanövern. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,