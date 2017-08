Kultur | Mittwoch, 16. August 2017 Mittwoch, 16. August 2017

Witz vom Olli: Im November live in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Wer ihn kennt, wer jemals nur ein einziges Video von ihm gesehen hat, den dürfte nicht verwundern, dass der Kartenvorverkauf bereits jetzt richtig gut läuft. Wenn Olli am 24 . November, 20 Uhr, in den Stadtgarten nach Gmünd kommt, dann ist eines sicher: Die Lachmuskeln werden ordentlich strapaziert.

Angefangen hat alles in einer privaten WhatsApp-​Gruppe in der der Malermeister Oliver Gimber alias Olli seinen Kumpels in der ganzen Welt regelmäßig ein Video von sich, in dem er einen Witz erzählt, zuschickte. Mittlerweile ist er einem breiten Publikum bekannt und vor allem bei den Jüngeren ein Star; die RZ berichtet in der Donnerstagausgabe.