Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 17. August 2017 Donnerstag, 17. August 2017

Baustellen-​Schilderwald auf dem Rehnenhof sorgt für Irriationen

Foto: gbr

Wer sich auf dem Rehnenhof auskennt, findet den Weg. Auswärtige oder nicht so versierte Fahrer werden durch den Schilderwald irritiert und fragen sich, wie man nun legal auf den Marktplatz oder zur Apotheke fahren kann.

Wer vom Kreisverkehr beim REWE-​Markt aus ein Ziel auf dem Rehnenhof ansteuern möchte, steht – zumindest auf den ersten Blick – an beiden möglichen Einfahrten vor einem Sperrschild (weißer Kreis mit breitem roten Rand), das laut Straßenverkehrsordnung „Durchfahrt verboten" bedeutet. „Wie kommen wir zur Pizzeria?" fragte eine Autofahrerin ihren Mann, als sie bei der Aral-​Tankstelle in die Willy-​Schenk-​Straße einbiegen wollte, dort ebenfalls ein Schild „Durchfahrt verboten" sah und auf die Bremse trat.