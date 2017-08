Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 17. August 2017 Donnerstag, 17. August 2017

Firmenräume für junge Existenzgründer: „Coworking Space“ bald in Gmünd

Bei der Gründung eines Unternehmens gibt es vielleicht schon einen Auftrag, aber das Einkommen ist längerfristig nicht gesichert. Damit die Miete für Firmenräume nicht zum Hemmschuh wird, können sich Existenzgründer wie in einer klassischen Wohngemeinschaft Räume teilen. Ein „Coworking Space“ soll auch in Gmünd etabliert werden.

Gibt es überhaupt einen Bedarf für ein solches Angebot in Gmünd? Noch sind die Antworten der insgesamtBefragten zwar nicht vollständig ausgewertet, aber diese Frage kann Stefanie Miller schon jetzt beantworten. Die junge Frau schreibt für die Stadt Schwäbisch Gmünd über dieses Thema ihre Bachelor-​Arbeit und wollte in Online-​Interviews auch wissen, ob die Studierenden schon mal eine „Existenzgründung“ in Erwägung gezogen hatten. Und – wenn ja – ob sie als Standort für ihre eigene Firma den Studienort oder die Heimatstadt bevorzugen würden. Wie das Fazit aus der Befragung aussieht und was der Gmünder Wirtschaftsbeauftragte Alexander Groll sowie der angehende Wirtschaftsinformatiker Tim Schwarz davon halten, steht in der Rems-​Zeitung vom. August!