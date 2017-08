Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 17. August 2017 Donnerstag, 17. August 2017

Scheffold begründet Idee eines Radwege-​Rings

Foto: Manfred Laduch, RZ-​Repro/​Kartendaten Copyright OpenStreetMap (open​streetmap​.org)

„Gleichgültig, aus welcher Richtung ein Radfahrer auf die Innenstadt zufährt: So fände er einen sicheren Weg hinein oder auch drumrum.“ So begründet Dr. Stefan Scheffold seine Idee, einen Radwege-​Ring um das Gmünder Zentrum zu schaffen.

Im Grunde ist der CDU-​Landtagsabgeordnete überrascht, dass das Thema gerade jetzt so intensiv diskutiert wird. Denn eigentlich habe er diesen Vorschlag bereits vor einem halben Jahr ins Gespräch gebracht. Es gehe ihm dabei nicht darum, alle Menschen zu Fahrradfahrern zu machen. Aber das Rad werde immer mehr zu einer sinnvollen Alternative zum Auto. Das treffe inzwischen auch auf den Raum Schwäbisch Gmünd zu, wo man früher aufgrund der vielen Anstiege eher mal auf das Strampeln verzichtet habe, um etwa nicht völlig verschwitzt am Arbeitsplatz anzukommen. In Zeiten, in denen die meisten neu beschafften Räder zusätzlichen Elektroantrieb hätten, sei dies kein großes Thema mehr. Er selbst radle regelmäßig von zu Hause in den Riedäckern über die Weißensteiner Straße ins Büro und Abends den Berg hoch wieder zurück.