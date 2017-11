Sport | Freitag, 18. August 2017 Freitag, 18. August 2017

Fußball, Landesliga: Spielabbruch in Bettringen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Auftaktpartie in der Landesliga zwischen der SG Bettringen und dem TSV Buch wurde von Schiedsrichter Fabio Gentile in der 73 . Minute beim Stand von 2 : 1 für den Gastgeber aufgrund von Dunkelheit und eines Unwetters abgebrochen.

72

1

0

44

68

72

2

1

60

19

Die gespieltenMinuten sind schnell erzählt: Der TSV Buch war in der ersten Hälfte klar besser, verschoss einen Elfmeter (dessen Foulspiel zuvor jedoch außerhalb des Strafraums war) und zwei weitere gute Möglichkeiten. Der Gast führte verdient mitdurch Benjamin Jenuwein in der. Minute. Nach dem Wechsel wachten die Bettringer auf, spielten zwar immer noch nicht auf Top-​Niveau, aber es reichte, um die Partie zu drehen. Tim Adam (.) und Florian Härter (.) sorgten für eine-Führung der SG Bettringen, ehe das SpielSekunden später abgebrochen wurde.Mehr in der RZ am. August.