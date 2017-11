Ostalb | Freitag, 18. August 2017 Freitag, 18. August 2017

New Pig Festival trotz Regen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: nb

Die Heubacher Polizei hatte aufgrund der Unwetterwarnungen davon abgeraten, die Veranstaltung durchzuführen. Die Veranstalter um Susanne Mücke aber hatten kurz vor Beginn des New Pig Festivals um 20 Uhr entschieden: Die Veranstaltung findet statt. „Wir sind Schlechtwetter erprobt“, erklärte Mücke, die gemeinsam mit 15 anderen Helfern seit Montag dabei war, alles aufzubauen und vorzubereiten.

20

&

Schlechtwetter erprobt scheinen auch die wenigen, aber hartgesottenen Besucher zu sein, die zur Heubacher Stellung kamen und es sich bei Würstchen, Pommes und Getränken gut gehen ließen. Das große Zelt sorgt dafür, dass im Trockenen gefeiert werden kann; auch die DJs können geschützt vor Regen ihre Platten auflegen. Am Samstagabend geht es bei hoffentlich gutem Wetter weiter. Dann erwartet die Besucher des New Pig Festivals abUhr Livemusik mit vorwiegend lokalen Bands. Your Attitude, ChapterVerse, The Samsara Band, Los Cojones, Hellraisers And Beerdrinkers und Escandalos werden zu Gast sein. Der Eintritt kostet acht Euro.