Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. August 2017 Freitag, 18. August 2017

Wochenende: Die Königin der Schmerzen

Vor zwanzig Jahren starb Lady Diana bei einem Unfall.Wie das Ereignis das englische Königshaus verändert hat, kann man am Samstag in der Titelgeschichte der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung lesen. Und natürlich gibt es wie an jedem Ferien-​Wochenende wieder etwas zu gewinnen.

Wer für zwei Personen einen Wochenende-​Aufenthalt im Fünf­-​Sterne­-​Superior­-​Hotel Kaiserhof

in Ellmau am Wilden Kaiser gewinnen will, sollte die Frage beantworten können, wie die Rasse heißt, zu denen die Geltinger Wildpferde gehören. Außerdem machen wir Vorschläge, wie sich Eltern verhalten können, wenn ihre eigentlich liebenswerten Kinder sich in gewalttätige Monster verwandeln. Auf der Seite Mensch+Technik berichten wir von sogenannten Repair-​Cafés, in denen viele Elektrogeräte wieder instandgesetzt werden, die oft allzu schnell auf dem Müll landen.

Für alle Reise-​Interessierten gibt es wie jede Woche acht Reiseseiten mit vielen Angeboten. Dazu wie immer die Seiten Rätsel und Comic. Also 16 lesenswerte Wochenende-​Seiten. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.