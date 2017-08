Ostalb | Samstag, 19. August 2017 Samstag, 19. August 2017

288 . Bernhardus-​Wallfahrt

Fotos: Nesper

Trotz anfangs schlechten Wetters kamen am Samstagvormittag viele Besucher zur Wallfahrt auf dem Bernhardus, wo Prälat Franz Glaser als Festprediger die Messe zelebrierte. Zum Glück hatte es gerade noch rechtzeitig aufgehört zu regnen.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem eigenen Auto oder im Omnibus hatten sich wie jedes Jahr am Samstag (in diesem Jahr einen Tag früher als sonst) hunderte Gläubige auf den Weg zum Bernhardus gemacht. Seit 1728 entwickelte sich mit einigen Unterbrechungen, in denen der Rechberg das Wallfahrtsziel Nummer eins war, eine rege Wallfahrtstätigkeit. Als Zelebrant und Festprediger wurde der Domkapitular a.D., Prälat und Ruhestandsgeistlicher im Kloster Untermarchtal, Franz Glaser, begrüßt, der während der Bergmesse vom Regens des Priesterseminars Andreas Rieg aus Bargau, dem Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lautertal Carsten Wagner, dem Diakon Jürgen Spottek aus Nenningen, dem Pfarrer Rainer Stadelbauer aus Gingen/​Brenz und Dietmar Krieg, Pfarrer aus Heidenheim-​Schnaitheim, unterstützt wurde.

