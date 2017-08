Ostalb | Samstag, 19. August 2017 Samstag, 19. August 2017

Barbara Weber aus Waldstetten: 60 . Geburtstag

Wenn Anton Weber seine Frau „Chefin“ nennt, dann sagt er das im vollen Ernst. Denn Barbara Weber ist nicht nur der Mittelpunkt der Familie, sondern auch eine unverzichtbare Managerin im Verein „Hilfe für Togo“. In ihren 60 . Geburtstag am 19 . August wurde hineingefeiert – im Kreise vieler Gäste.

Als sie im Jahrdas Bundesverdienstkreuz für ihr vielfältiges Engagement im Ehrenamt bekam, sah man Barbara Weber gestylt und im schicken Kostüm. So was hat bei ihr Seltenheitswert. Denn meistens hat die energische „Schafferin“ bei Veranstaltungen eine Schürze umgebunden und packt zu, wo etwas erledigt werden muss. Mit Herz und Verstand verfolgt sie ihre vielseitigen ehrenamtlichen Aufgaben. Was sie so alles leistet, steht in der Rems-​Zeitung vom. August.