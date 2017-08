Ostalb | Mittwoch, 02. August 2017 Mittwoch, 02. August 2017

Erntepressekonferenz: Trotz Spätfrost ein Durchschnittsjahr

Foto: nb

Trotz des extremen Spätfrostes war das Erntejahr 2017 ein Durchschnittsjahr. Dies war eine der Kernaussagen bei der Erntepressekonferenz, die im Betrieb der Familie Schweizer in Böbingen stattfand. Einzig, dass die derzeitige Ernte teils von starken Niederschlägen begleitet wird, bereitet den Landwirten Sorge.

Landrat Klaus Pavel verwies wie so oft auf die wichtige Bedeutung der hiesigen Landwirtschaft sowie diedort verankerten Arbeitsplätze und meinte: „Wir sind stolzer ländlicher Raum.“ Und dafür, so Pavel, seien die landwirtschaftlichen Betriebe verantwortlich. Betriebe, zu denen auch jener der Familie Schweizer gehört. Warum der Spätfrost den Ostalbbauern wenig Sorge bereitet, die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage aber umso mehr, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Berichtet wird außerdem von weiteren Faktoren, die Einfluss auf die Preisentwicklungen haben.