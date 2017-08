Sport | Mittwoch, 02. August 2017 Mittwoch, 02. August 2017

Gold und Silber für Michael Kucher

Die Süddeutschen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Ingolstadt waren vom Bayerischen Leichtathletik-​Verband bestens organisiert. Ohne Callroom, in dem sich die Athleten oft bis zu 40 Minuten vor Wettkampfbeginn einfinden müssen, war die Stimmung dementsprechend entspannt.

Dies trug dazu bei, dass sich die Athleten der LG Staufen richtig ins Zeug legen konnten und zum Saisonabschluss noch einmal Medaillen und Bestleistungen sammelten.Den Start bei den Junioren machte Moritz Kindel, der in dieser Saison öfter mit Verletzungen zu kämpfen hatte und daher nur wenige Wettkämpfe bestreiten konnte. Über diem kam er auch deshalb nicht in Fahrt und musste bereits nach dem Vorlauf die Segel streichen. Deutlich besser lief es für ihn über die doppelte Distanz. InSekunden verbesserte er seine alte Bestleistung deutlich, aufgrund des starken Rückenwindes wird diese jedoch nicht in der Bestenliste berücksichtigt. Die Finalteilnahme entschädigte dafür nur wenig.Auch Michael Kucher startete über diese Strecke, mit einem starken Lauf verbesserte er seine persönliche Bestleistung – bei gültigem Wind – auf schnelleSekunden. Gemeinsam bestritten die beiden Sprinter der LG Staufen dann das Finale, in dem Kindel inSekunden eine gültige Bestzeit aufstellte und sich damit den fünften Platz holte. In Anbetracht der langen Verletzungsmisere ein toller Erfolg für ihn, der Mut für die nächste Saison bringt.Kucher durfte sich am Ende über die Vizemeisterschaft und damit die zweite Medaille an diesem Wochenende freuen. Bereits tags zuvor hatte er sich über seine Paradedisziplin, dieMeter, souverän den Titel geholt und hatte zu keinem Zeitpunkt des Rennens Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Damit krönte er sein letztes Jahr in dieser Altersklasse noch einmal mit der Goldmedaille. Mehr dazu in der RZ vom. August.