Sport | Mittwoch, 02. August 2017 Mittwoch, 02. August 2017

Große Putzaktion beim TV Wetzgau und Rückblick auf erfolgreiches Halbjahr

„Es war ein erfolgreiches halbes Jahr für den TV Wetzgau. Die Damen und unsere zweite Mannschaft bei den Herren haben sich stabilisiert, unser Nachwuchs viele Landesmeistertitel geholt und mit der Herren-​Truppe in der 2 . Liga ist uns ein perfekter Start gelungen“, sagt TVW-​Cheftrainer Paul Schneider.

Es war ein Traumstart für die Männer um Publikumsliebling Helge Liebrich und Starturner Andreas Toba. Gegen Vinnhorst und Bochum gab es jeweils klare-Siege. „Die. Liga war für unser Team Neuland. Wir müssen aber feststellen, dass die Unterschiede zwischen dem TV Wetzgau und den anderen Teams sehr groß sind. Ich hätte mit einer stärkeren Konkurrenz gerechnet. Aber wir haben auch nichts dem Zufall überlassen und werden weiter jeden Wettkampf in Bestbesetzung bestreiten, um wieder in die. Bundesliga aufzusteigen“, erklärt Paul Schneider.Am. Oktober abUhr geht es zu Hause mit dem dritten Wettkampftag gegen Heidelberg weiter. Es wird zu einem Wiedersehen mit Tobias Wolf kommen, der jahrelang für den TVW turnte. „Tobias ist am Sprung stark. Wir freuen uns auf sein Kommen“, äußert sich Schneider, der aber einen weiteren Heimsieg einplant. Während einer Putzaktion wurde die Halle im Unipark sauber gemacht, um im Herbst weiter anzugreifen. Mehr in der RZ am. August.